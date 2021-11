EEUU posiciona fuerzas especiales cerca de Etiopía para asistir a su Embajada si la situación empeora

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha posicionado fuerzas de operaciones especiales del Ejército en Yibuti, país vecino de Etiopía, para dar asistencia a su Embajada en la capital etíope, Adís Abeba, en caso de que la situación empeore ya que la violencia por el conflicto entre las fuerzas del Gobierno etíope y los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPFL) se encuentra cada vez más cerca de consumir el territorio.

Un oficial militar y dos fuentes familiarizadas con los movimientos han confirmado a la cadena estadounidense CNN que Washington ha enviado tres buques a Oriente Próximo a la espera de proporcionar apoyo en posibles evacuaciones en el país en lo que una de las fuentes ha tildado de "planificación prudente".

No obstante, han puntualizado que el Gobierno no prevé una evacuación generalizada, pero sí ha aumentado la preocupación de que incluso un pequeño número de ciudadanos estadounidense no pueda llegar al aeropuerto y volar comercialmente para salir del país en medio del conflicto.

Por su parte, altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense han negado previamente este lunes que Washington tenga "planes de llevar al Ejército a Etiopía para facilitar evacuaciones o replicar el esfuerzo de contingencia que se emprendió en Afganistán".

"El caso de Afganistán fue una situación única por muchas razones", han subrayado los altos funcionarios en una rueda de prensa, para llamar a la población a que no tenga "expectativas" sobre una evacuación, especialmente después de "tantas advertencias" que aconsejan a los estadounidense que se encuentran en el país africano partan "de inmediato".

"No esperes hasta que la situación empeore para decidir irte, vete antes de que las cosas cambien", han apelado los funcionarios, para insistir en que es "poco probable" que la Embajada estadounidense en Adís Abeba pueda ayudar a los ciudadanos a salir del país "si las opciones comerciales no están disponibles".

La Embajada de Estados Unidos en Etiopía ha emitido varias alertas advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de que salgan, mientras a principios de noviembre el Departamento de Estado elevó su advertencia de viaje para Etiopía al nivel 4, que indica no viajar al país en cuestión. Asimismo, emitió duras orientaciones para aquellos que planeaban trasladarse o permanecer en el país, incluyendo la redacción de un testamento, dejar muestras de ADN con un médico o designar a alguien como punto de contacto en caso de ser tomado como rehén.

Por otro lado, los altos funcionarios del Departamento de Estado han vuelto a instar a las partes del conflicto etíope al "cese inmediato de las hostilidades sin condiciones previas" y que garanticen el acceso a todos los necesitados a "asistencia humanitaria para salvar vidas".

Asimismo, han aseverado que Washington todavía cree que "existe una pequeña ventana de oportunidad" para salir del conflicto y permanece "comprometido con los esfuerzos" de líderes y organizaciones de la región para frenar la situación con el establecimiento de negociaciones.

En este contexto, han afirmado mantener "discusiones muy regulares" con el Gobierno de Etiopía al que han manifestado su postura y "todas y cada una de las necesidades" de la Embajada estadounidense.

Además, ha señalado a que el Gobierno estadounidense esta "al tanto" detenciones de ciudadanos norteamericanos, por lo que también se encuentra en "estrecho contacto" con el Ejecutivo del país africano para "poder obtener acceso a estas personas".