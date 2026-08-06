EEUU propone ante la OEA "ir más allá" contra "la dictadura" del matrimonio de Ortega y Murillo en Nicaragua

Archivo - Daniel Ortega y Rosario Murillo. - Europa Press/Contacto/Xin Yuewei - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha propuesto este miércoles "ir más allá" de las meras declaraciones y actuar de manera colectiva contra "el asalto de la dictadura" que ejercen el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo "a las libertades del pueblo nicaragüense".

"Las palabras solas no han funcionado. La acción llega tarde", ha enfatizado Washington en respuesta a la deriva autoritaria del binomio que forman Ortega y Murillo, quienes ejercen como copresidentes, reflejada en la reforma constitucional con la que pretenden inhabilitar a la oposición y prolongarse en el poder.

"Murillo y Ortega están reescribiendo la constitución de Nicaragua, de nuevo, para extender su mandato y excluir a amplios sectores de nicaragüenses de la vida política. Esto no es reforma, es autoritarismo. Las naciones de nuestro hemisferio deben tomar medidas para abordar esto, ha dicho Estados Unidos, que cuenta ya con el respaldo de Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay.

"Cualquier plebiscito que carezca de elecciones multipartidistas no es democrático", ha apuntado Estados Unidos, que ha propuesto que los ministros de Exteriores de la OEA se reúnan para determinar una respuesta contra "la amenaza que representa la dictadura de Murillo-Ortega para la paz y la seguridad regionales".

El responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha subrayado que "Estados Unidos no puede seguir actuando solo contra la amenaza" que supone Ortega y Murillo, a quienes acusa de haberse convertido "en aquello contra lo que lucharon en un principio: una dictadura cruel".

Hace un par de semanas, Murillo advirtió de que "no volverá a haber elecciones" en el país que gobierna desde 2007 y que se trabajará con "las asambleas nacionales y las organizaciones correspondientes" para evitar que los "golpistas" y los "vendepatrias" lleguen al poder.