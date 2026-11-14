EEUU reabre su espacio aéreo tras la suspensión de los vuelos en su territorio

El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca- THE WHITE HOUSE

Transportes señala una "sobrecarga" en la red "obsoleta" y pide al Congreso fondos para renovarla

Seguridad Nacional descarta indicios de ciberataque pero mantiene abierta la investigación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha levantado este sábado la orden que suspendía todos los vuelos en el país tras cuatro horas de paralización que han provocado miles de retrasos y cancelaciones alegando "problemas en las telecomunicaciones".

"En estos momentos hemos abierto el espacio aéreo. Tenemos nuestros centros y nuestras torres de control de tráfico aéreo operativas", ha asegurado el secretario de Transportes estadounidense, Sean Duffy, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

TRANSPORTES SEÑALA A UNA "SOBRECARGA" EN LA "OBSOLETA" RED DE SISTEMAS AÉREOS Y PIDE FINANCIACIÓN PARA RENOVARLA

Duffy ha atribuido la suspensión de vuelos a nivel nacional a la "obsoleta" infraestructura de control del tráfico aéreo y ha instado directamente al Congreso a aprobar mayores fondos para modernizar el sistema. "Es un sistema antiguo que ha colapsado. Se ha bloqueado en todas partes. Se ha sobrecargado", ha afirmado.

"Hemos podido aplicar soluciones para reducir la sobrecarga en nuestros conmutadores, lo que nos ha permitido restablecer el funcionamiento de las redes. Por eso, creo que nuestra solución nos da una indicación bastante clara de que se trató de un problema en la red heredada que provocó la caída. Y, por cierto, ninguno de los nuevos equipos que hemos instalado ha fallado. Se trata exclusivamente de los antiguos equipos heredados que llevan ahí desde siempre", ha criticado Duffy.

Asimismo, el secretario de Transporte ha explicado que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias técnicas que llevaron a la FAA a suspender los despegues como medida de precaución.

Duffy ha afirmado que Trump había conseguido en un principio 12.500 millones de dólares (más de 11.300 millones de euros) como inversión inicial para modernizar el sistema, pero que ese dinero solo cubría una parte de la reforma. Para completar la obra, Duffy ha pedido 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros) al renovado Congreso estadounidense, incidiendo en que no se trata de una cuestión "republicana" o "demócrata" sino algo necesario para la sociedad estadounidense.

Por otro lado, ambos secretarios han subrayado que la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro en ningún momento y han afirmado que su "principal responsabilidad es la seguridad de Estados Unidos".

"Mi principal responsabilidad es la seguridad de Estados Unidos. Esa es mi prioridad, y si observan lo que sucedió hoy, hubo un fallo, pero logramos sacar a los aviones del espacio aéreo de manera efectiva y segura. Quiero que la gente vuele con seguridad. Si se pierden un vuelo, un partido de béisbol o una boda, me importa que lleguen a su destino sin ningún daño", ha matizado Duffy.

Por su parte, Mullin ha respaldado los fondos solicitados por Duffy al Congreso estadounidense y ha reclamado una "revisión completa" de los sistemas tecnológicos de la FAA, en línea con la versión del Departamento de Transporte, que atribuye la paralización aérea a la sobrecarga de los nuevos equipos sobre la antigua infraestructura.

Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional ha afirmado que su departamento no ha atisbado indicio alguno de que el problema de las telecomunicaciones lo haya provocado un posible ciberataque, aunque no ha querido descartar ninguna hipótesis ya que "se sigue investigando".

"No hay indicios de actividad sospechosa. No hemos encontrado rastros ni identificaciones de personas que hayan accedido al sistema. Al parecer, todo fue un proceso automatizado", ha señalado.

Según los responsables, más de 3.500 aviones se encontraban en pleno vuelo cuando la FAA emitió la orden de suspensión a raíz de la inestabilidad en los radares y comunicaciones.

"Teníamos más de 3.500 aviones en el aire. Todos participaron en la maniobra, y la última vez que revisé, había menos de 400 en el espacio aéreo, ya que todos se dirigían a aterrizar de forma segura. Y lo gestionamos con nuestros procedimientos habituales para este tipo de incidentes", ha asegurado Duffy.