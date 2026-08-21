EEUU realiza su primer vuelo de deportación a Haití desde que el Supremo validó la retirada de protecciones humanitarias

Archivo - Una motocicleta pasa junto a un vehículo militar blindado cerca del cruce del aeropuerto, más conocido como el cruce de Rezistans, en Puerto Príncipe, capital de Haití - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado el primer vuelo de deportación a Haití desde que puso fin a la protección humanitaria para cientos de miles de haitianos que viven en Estados Unidos, una decisión tomada en junio de 2025 pero que sólo ha salido adelante tras el fallo favorable del Tribunal Supremo este mismo verano.

El vuelo ha partido de Alexandria, Luisiana, el jueves por la mañana, con una escala prevista en Miami antes de su salida programada hacia Cap-Haïtien, Haití, según Human Rights First, organización que lleva a cabo un seguimiento de los vuelos de deportación.

No se trata del primer traslado de migrantes a Haití, pero sí del primero desde que el Tribunal Supremo permitiera en junio eliminar las protecciones temporales para migrantes procedentes de Haití, así como de Siria.

De todos modos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha indicado si en este vuelo viajaban personas afectadas por la retirada de su Estatus de Protección Temporal (TPS), y, de hecho, ha declarado a la agencia Bloomberg que no confirma los vuelos de deportación "por razones de seguridad operativa".

Aproximadamente 350.000 haitianos habían podido vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación desde que se otorgó el Estatus de Protección Temporal en 2010, tras un devastador terremoto que asoló gran parte del país. En los años posteriores al terremoto, Haití también ha sufrido inestabilidad política y violencia de bandas, un cóctel de consecuencias tan elevadas como el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021.

El fin del TPS ha generado fuertes críticas tanto de demócratas como de republicanos, bajo los argumentos de que obligar a los haitianos a abandonar Estados Unidos provocará una mayor escasez de trabajadores en el sector salud, incluyendo residencias de ancianos, y pondrá en peligro a quienes regresen.

De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una advertencia de nivel 4 ("No viajar") para Haití debido a la alta tasa de criminalidad, los secuestros, el terrorismo, los disturbios civiles y la limitada cobertura sanitaria.

Pese a ello, la Administración de Donald Trump ha continuado con su propósito de llevar a cabo una campaña masiva de arrestos y deportaciones, que hasta la fecha ha resultado en aproximadamente 590.000 deportaciones y cerca de 550.000 arrestos de extranjeros en Estados Unidos desde su regreso al poder en 2025.