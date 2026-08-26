EEUU recalca que el fin de la ofensiva de Israel en Líbano está supeditada a que Hezbolá se desarme

Archivo - Imagen de archivo del humo tras un ataque de Israel contra Líbano. - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, ha señalado este miércoles que el fin de la ofensiva de Israel en Líbano está condicionada a que el partido milicia chií Hezbolá se desarme.

"No hay ningún acuerdo para poner fin a la agresión israelí porque Hezbolá no ha entregado sus armas", ha afirmado en declaraciones difundidas por el diario libanés 'L'Orient- Le Jour'. "El partido no quiere hacer nada, así que ¿por qué pedirle a Israel que lo haga todo?", ha añadido.

En este sentido, Issa ha cargado contra las concesiones "unilaterales" que a su juicio se le demanda a Israel, incidiendo en que no se le pide a Hezbolá que "deponga las armas".

De esta forma, ante unas negociaciones que parecen estancadas pero que según ha señalado el embajador siguen adelante y se mantienen a nivel técnico en Roma, el embajador norteamericano ha indicado que Washington no va negociar Hezbolá, afirmando que solo daría ese paso si la milicia "tuviera algo que presentar" a Washington.

AOUN DEFIENDE LAS NEGOCIACIONES AUNQUE NO SEA "FÁCIL NI RÁPIDO"

Al respecto de las negociaciones, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido en la defensa de las conversaciones, recalcando que buscan "evitar las calamidades y tragedias causadas por la guerra".

"Es cierto que no es fácil ni rápida, y hay obstáculos y dificultades, pero sigue siendo mucho mejor que la guerra", ha dicho sobre el proceso de contactos con Israel, tras recalcar que el objetivo de Beirut sigue siendo "la liberación del sur y el despliegue del Ejército hasta la frontera, la recuperación de los prisioneros, el regreso de los desplazados y la reconstrucción".

De esta forma, ha indicado que la evidencia marca que estos objetivos "no se pueden lograr mediante la guerra". "No hay opción, en consecuencia, más que la negociación", ha recalcado.