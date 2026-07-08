EEUU recalca que más de 20 buques de guerra patrullan las aguas de Oriente Próximo en pleno repunte de tensiones

Archivo - El portaaviones Abraham Lincoln opera en la misión 'Furia Épica' en aguas del mar Arábigo. - Europa Press/Contacto/Handout/U.S Navy - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha recalcado este miércoles que más 20 buques de guerra patrullan las aguas de Oriente Próximo en medio del repunte de las tensiones con Irán, tras los ataques militares cruzados y los reproches mutuos sobre el incumplimiento del acuerdo de tregua.

"En la actualidad, más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos patrullan las aguas de Oriente Próximo, mientras las fuerzas del CENTCOM siguen promoviendo la seguridad y la estabilidad en la región", ha indicado el Ejército norteamericano en un mensaje en redes sociales.

La entidad castrense ha reafirmado así su presencia en la zona, con unos buques de guerra que siguen en la región y que Washington no prevé retirar hasta que se firme un acuerdo final con Irán, en medio de unas negociaciones que ahora tambalean ante los ataques cruzados.

"El mes pasado, buques de guerra y aviones de la Armada de los Estados Unidos atravesaron el mar Arábigo en formación cerrada, haciendo gala de la inigualable fuerza militar y potencia de fuego estadounidenses", ha añadido el CENTCOM en su mensaje.

La tensión en torno a Irán ha llegado a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz, unos episodios que han disparado la hostilidad también con Qatar, hasta ahora mediador entre las partes, que ha denunciado un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional".