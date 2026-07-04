EEUU reclama a la "dictadura Murillo-Ortega" que deje inmediatamente en libertad al obispo Abelardo Mata

Archivo - Daniel Ortega - Europa Press/Contacto/La Nacion - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado a las autoridades nicaragüenses que pongan ya en libertad sin condición alguna al obispo emérito Juan Abelardo Mata Guevara, desaparecido desde el pasado lunes tras una operación policial ordenada por, como la describe el Departamento de Estado de EEUU, la "dictadura" conjunta que conforman el presidente Daniel Ortaga y su mujer, Rosario Murillo.

Organizaciones católicas han denunciado que el obispo ha sido detenido simplemente por oficiar una misa, en un nuevo episodio de la persecución religiosa emprendida por el matrimonio presidencial. Fuentes próximas al canal nicaragüense 100% Noticias entienden que Mata, de 80 años y en delicado estado de salud, se encuentra ahora mismo bajo arresto domiciliario.

El Departamento de Estado de EEUU exige así "la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega" dado que "no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es delicada".

"Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar", concluye el comunicado difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.