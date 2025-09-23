EEUU recomendará evitar el consumo de paracetamol entre embarazadas al asociarlo con riesgo de autismo

Archivo - El secretario de Salud de EEUU, Robert Kennedy Jr., en el centro, y a su derecha, el presidente del país, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

El fabricante reitera la seguridad del fármaco y advierte de alternativas "peligrosas"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha relacionado este lunes el uso del paracetamol durante la gestación con el desarrollo del autismo y ha anunciado que su Administración recomendará limitar su consumo a las mujeres embarazadas, pese a la base científica sobre la seguridad de este medicamento.

"Tomar tylenol (marca de paracetamol popular en Estados Unidos) no es bueno, lo digo claramente, no es bueno. Por esta razón, estamos recomendando encarecidamente que las mujeres limiten el uso de tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario", ha declarado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario ha considerado que el consumo de este fármaco debe limitarse a casos de fiebre alta y en este sentido ha señalado que "si no puedes aguantar (el dolor), si no puedes hacerlo, eso es lo que tendrás que hacer: tomarás un tylenol, pero con mucha moderación".

Trump ha estado acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, quien ha anunciado que la Agencia Norteamericana de Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) emitirá un aviso médico sobre el riesgo del paracetamol durante los meses de gestación además de iniciar un proceso para cambiar la etiqueta de seguridad de este fármaco.

El responsable del Departamento de Salud ha indicado además que su cartera lanzará una "campaña de servicio público a nivel nacional para informar a las familias y proteger la salud pública" en este aspecto.

Posteriormente, la Casa Blanca ha emitido un comunicado defendiendo que "el presidente Trump se comprometió a abordar el aumento vertiginoso de las tasas de autismo en Estados Unidos, y su equipo está implementando 'Gold Standard Science' (ciencia de referencia) para cumplir esta promesa".

"La Administración Trump no cree que tomar más pastillas sea siempre la solución para una mejor salud. Cada vez hay más pruebas que relacionan el uso de acetaminofén (paracetamol) durante el embarazo con el autismo", ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una nota remitida a los medios en la que ha descrito este anuncio de Washington como un gesto de "valentía" y ha sostenido que "no cejaremos en nuestros esfuerzos, pues sabemos que millones de personas en todo Estados Unidos están agradecidas".

El fabricante de tylenol, Kenvue, aseguró este domingo en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CNN que "el acetaminofén es el analgésico más seguro para las embarazadas, siempre que lo necesiten durante todo el embarazo". "Sin él, las mujeres se enfrentan a alternativas peligrosas: padecer afecciones como fiebre, potencialmente perjudiciales tanto para la madre como para el bebé", agregó.