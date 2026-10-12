EEUU y Reino Unido emiten sendas alertas a sus nacionales en Arabia Saudí ante los ataques hutíes contra aeropuertos

Archivo - Columna de humo vista desde la terminal del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tanto Estados Unidos como Reino Unido han emitido este domingo sendas advertencias acerca del uso de aeropuertos en Arabia Saudí, ante los reiterados ataques de las milicias hutíes de Yemen, que han dejado dobles dígitos de fallecidos y triples de heridos en múltiples ataques a lo largo del fin de semana.

En cuanto al país norteamericano, el Departamento de Estado ha emitido a través de su agencia para viajes, TravelGov, una alerta en la que, aludiendo a "ataques adicionales contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad y de un ataque dirigido contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam el 11 de octubre", remarca que los empleados gubernamentales estadounidenses que trabajan en Arabia Saudí "requieren autorización especial para utilizar" tanto el aeropuerto capitalino como los de Yeda y Dammam.

Asimismo, la cartera ha instado a los nacionales estadounidenses a "estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes" y "verificar el estado de salida de su vuelo", apuntando a "las opciones de transporte en automóvil privado, tren y autobús" como posibles alternativas.

A ello se suma que la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso NOTAM para los pilotos de aviación general para que "extremen las precauciones al operar en la región de información de vuelo de Yeda debido a los riesgos para la seguridad del vuelo asociados con actividades militares en curso e interferencias en el GNSS (sistema global de navegación por satélite)", alertando de que "las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluidas las fases de sobrevuelo, llegada y salida del vuelo".

A su vez, el Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha aclarado que "desaconseja todos los viajes no esenciales a las ciudades de Yeda y Dammam y a todos los aeropuertos saudíes", excepto al de Medina. Además, ha subrayado que "los ciudadanos británicos deben seguir evitando el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad hasta que el aeropuerto sea seguro tras el grave incidente del 10 de octubre".

"Si los ciudadanos británicos desean salir de Arabia Saudí, deben consultar los consejos de viaje del Ministerio de Exteriores sobre posibles rutas alternativas por tierra", ha apostillado.

Las milicias rebeldes hutíes han lanzado ataques contra múltiples aeropuertos y bases saudíes, siendo los más fuertes contra el aeropuerto de Riad, donde el sábado murieron once personas y el domingo otra, además de los centenares de heridos ocasionados, especialmente en el primero