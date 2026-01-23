EEUU respalda al primer ministro de Haití tras las presiones para apartarle del cargo

Archivo - El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé - GOBIERNO DE HAITÍ - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha respaldado este viernes al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, después de que la mayoría de los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) pidieran su destitución, a prácticamente dos semanas de que expire el mandato de este organismo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha conversado durante la jornada con Fils-Aimé "para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la estabilidad y seguridad de Haití", enfatizando "la importancia de su mandato como primer ministro para combatir las pandillas terroristas y estabilizar la isla".

"La violencia actual causada por las pandillas solo se puede detener con un liderazgo firme y consistente, y con el pleno apoyo del pueblo haitiano", reza un comunicado del portavoz adjunto de la cartera diplomática, Tommy Pigott.

Rubio ha subrayado que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero, tal y como estaba planeado, pero "sin que actores corruptos intenten interferir en el camino de Haití hacia un gobierno elegido (por el pueblo) para su propio beneficio". "El líder de Haití debe priorizar la estabilidad del país", ha añadido.

Por último, el secretario de Estado ha asegurado que "Estados Unidos garantizará que los políticos corruptos que apoyan a bandas violentas y cometen actos terroristas en Haití paguen un alto precio".

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde entonces, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia de un contingente internacional ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.