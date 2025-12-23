EEUU restringe el visado a cinco personas a las que acusa de formar parte de un "complejo industrial de censura global"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este martes restricciones de visado a cinco "agentes del complejo industrial de la censura global", a las que acusa de coaccionar a plataformas estadounidenses para censurar opiniones estadounidenses contrarias.

El Departamento de Estado ha indicado que "estos activistas radicales y ONG politizadas han impulsado medidas represivas de censura por parte de Estados extranjeros, en todos los casos dirigidas contra estadounidenses", por lo que ha determinado que su presencia en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país".

"Con base a estas determinaciones, el ministerio ha tomado medidas para imponer restricciones de visado (...) y como resultado tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional puede iniciar procedimientos de deportación", reza un comunicado del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Así, ha reiterado que Trump "ha sido claro al afirmar que su política exterior de 'América Primero' rechaza las violaciones a la soberanía estadounidense", sosteniendo que "la extralimitación extraterritorial de censores extranjeros que atacan la libertad de expresión estadounidense no es una excepción".