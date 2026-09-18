EEUU retira las sanciones al Ejército de Eritrea y el partido gobernante FPDJ

Archivo - Un hombre pasea en bicicleta por la ciudad de Massawa, en Eritrea - Liu Fangqiang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes el levantamiento de las sanciones impuestas a las Fuerzas de Defensa de Eritrea, el gobernante Frente Popular por la Democracia y la Justicia (FPDJ), entre otras entidades vinculadas a las autoridades, así como a dos altos funcionarios eritreos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha retirado asimismo las sanciones aplicadas desde 2021 a Hidri Trust y Red Sea Trading Corporation (RSTC), descritas como "empresas afiliadas" al único partido gobernante en el país desde 1994.

El resto de beneficiados por la OFAC son Hagos Ghebrehiwet W Kidan, quien se desempeña como asesor económico de la formación y director ejectutivo de RSTC, y Abraham Kassa, señalado como jefe de la la Oficina de Seguridad Nacional de Eritrea.

Todos ellos fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por su supuesta participación en "actividades que han contribuido a la crisis del norte de Etiopía o han obstaculizado un alto el fuego o un proceso de paz para resolver dicha crisis", según apuntaron entonces.

Etiopía y Eritrea firmaron un histórico acuerdo de paz en 2018, que puso fin al estado de 'punto muerto' que continuó a una guerra fronteriza, de 1998 a 2000, en la que murieron unas 100.000 personas.

En octubre del pasado año, Etiopía acusó a Eritrea de trabajar con una facción del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) para "lanzar una guerra" contra el país africano, después del conflicto entre 2020 y 2022, que enfrentó a las tropas gubernamentales, entonces apoyadas por Eritrea, contra el grupo rebelde tigriña.