EEUU revoca visados a dos miembros del Consejo de Transición de Haití por su presuntos vínculos con pandillas

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha revocado este domingo los visados de dos de los miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, así como de sus familiares directos, alegando su presunta implicación en la actividad de "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país centroamericano.

Así lo ha anunciado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado en el que no ha precisado el nombre de los afectados, que incluyen a los "cónyuges e hijos" de los dos consejeros presidenciales haitianos.

La diplomacia estadounidense ha justificado esta medida, que prohíbe a los afectados entrar en el país norteamericano, por la "participación" de estos en operaciones de bandas criminales en Haití, "incluyendo su interferencia en los esfuerzos del Gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) por Estados Unidos".

La cartera dirigida por Marco Rubio ha reafirmado en la misma nota "su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas" en el país centroamericano y en este sentido ha asegurado que la Administración del presidente Donald Trump "promoverá la rendición de cuentas de quienes continúan desestabilizando Haití y la región". "El pueblo haitiano está harto de la violencia de pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas", ha lamentado.

Esta decisión de Washington llega después de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití haya iniciado el pasado viernes proceso para destituir al primer ministro, , Alix Didier Fils-Aimé --respaldado por Estados Unidos--, apenas dos semanas antes de que expire el mandato de este organismo, el próximo 7 de febrero, profundizando así la crisis política en el país caribeño.

Cinco de los siete miembros del CPT con derecho a voto pidieron días antes la salida de Fils-Aimé alegando la falta de avances para en la seguridad y la estabilidad del país. Se trata de Smith Augustin, Leslie Voltaire, Edgard Leblanc Fils, Fritz Alphonse Jean y Louis Gérald Gilles, quienes podrían estar entre los dos afectados por las restricciones de visado de Estados Unidos.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde entonces, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia de un contingente internacional ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.