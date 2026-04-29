EEUU sanciona a 35 personas y entidades empleadas por Irán para eludir sanciones y el "patrocinio de terrorismo"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra 35 entidades e individuos que ha vinculado a la supuesta estructura bancaria paralela empleada por Irán para la "evasión de sanciones" y el "patrocinio de terrorismo", en el marco de la Operación Furia Económica, una arquitectura de sanciones que alude a la ofensiva militar contra el país asiático bautizada como Operación Furia Épica y busca cerrar a la República Islámica el acceso a bancos, seguros y pagos internacionales.

Lo ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), órgano sancionador del Tesoro en el ámbito internacional que, en esta ocasión, "ha designado a 35 entidades e individuos que supervisan la estructura bancaria paralela de Irán, facilitando el movimiento del equivalente a decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones y al patrocinio iraní del terrorismo", según ha informado en un comunicado.

Estas redes, ha asegurado la Oficina, "permiten a las Fuerzas Armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acceder al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y otros sistemas de armas, y transferir dinero a grupos terroristas afines a Irán".

De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ha referido a este sistema como "un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio mundial y alimentan la violencia en todo Oriente Próximo". "Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red financian las operaciones terroristas del régimen, lo que representa una amenaza directa para el personal estadounidense, los aliados regionales y la economía global", ha defendido.

Al tiempo, Bessent ha advertido a "las instituciones financieras", sin ceñir sus palabras a ninguna jurisdicción, de que "cualquier institución que facilite o participe en estas redes se expone a graves consecuencias".

APUNTA A EMPRESAS 'RAHBAR' POR FACILITAR MOVIMIENTOS A TEHERÁN

Las entidades y personas sancionadas en este nuevo paquete estarían vinculadas a las redes de 'Rahbar', entidades privadas que, según la OFAC, "gestionan miles de empresas fantasma en el extranjero utilizadas para ejecutar pagos por importaciones y exportaciones iraníes" y, de este modo, "ayudar a los bancos iraníes sancionados a acceder ilícitamente al sistema financiero internacional formal".

"Las empresas 'rahbar' se coordinan estrechamente con casas de cambio iraníes y una multitud de empresas fachada en múltiples jurisdicciones para facilitar los pagos del comercio iraní sancionado, incluso en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo y otras entidades sancionadas", ha asegurado el ente sancionador del Tesoro.

En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado a la compañía Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ), a la que ha señalado por supervisar el movimiento de fondos para clientes del Banco Shahr --designado a su vez por Washington en órdenes anteriores-- a través de una red de empresas pantalla extranjeras para facilitar "la venta de petróleo iraní para los productores y corredores de petróleo estatales iraníes". Por sus vínculos con la propia FSAQ, el Tesoro ha sancionado a su empleada Soraya Mehri Hajibaba y al funcionario colaborador de esta red Mohamed Mehdi al Qafur.

Asimismo, ha designado por facilitar ventas de "crudo y destilados iraníes" a la supuesta empresa pantalla Shuqun LTD, con sede en Reino Unido, además de su propietaria, "la filipina Janelyn Eusebio Emperador, quien también es dueña de otras dos empresas pantalla con sede en el Reino Unido: Sanovo LTD y Qianza LTD", igualmente sancionadas.

El Departamento del Tesoro también ha emitido sanciones contra siete empresas 'rahbar', vinculadas cada una a un banco iraní sancionado por Estados Unidos, "incluidos el Banco Sina, controlado por la Oficina del Líder Supremo, y el Banco Sepah, vinculado al Ejército y principal proveedor de financiamiento para el programa de misiles balísticos de Irán", los cuales, reza el comunicado "continúan amenazando los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

Otras de las entidades sancionadas están vinculadas al Banco Iraní Correspondiente, al Eqtesad Novin, al Parsian, al de Turismo y al Mellat, y la OFAC ha sancionado a un total de trece dirigentes de estas empresas 'rahbar'.

Además, la cartera liderada por Scott Bessent ha designado a las compaías Fratello Carbone Trading Limited, RQI Commodity HK Limited, Globenture Limited, Redwing Global Limited y Nooseb Trade Limited, todas vinculadas con el Banco Melli, así como a las entidades Gasolix International Corporation Limited, Nix Energy Limited y Tai Lung Trading Limited.