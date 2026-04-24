EEUU sanciona unas 40 entidades y buques vinculados a la actividad petrolera de Irán

Bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha adoptado este viernes nuevas sanciones contra unas 40 entidades y buques relacionados con las autoridades de Irán, incluida una refinería china sancionada por el Departamento del Tesoro debido a su papel "vital" para la actividad petrolera de Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha impuesto sanciones contra la compañía 'Hengli Petrochemical Refinery Co', que describe como una "refinería independiente china" y "uno de los mayores clientes de Irán de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo (...) por valor de millones de dólares".

Se trata de la segunda refinería más grande de China que compra crudo iraní y, de hecho, según ha indicado la cartera, desde al menos 2023 ha recibido cargamentos de petróleo de buques de la 'flota fantasma' de Teherán y bajo supervisión de una compañía considerada por Washington como el "brazo comercial del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán".

El Tesoro ha emitido también una licencia autorizando la liquidación de transacciones y acuerdos que impliquen a la refinería china.

La cartera también ha incluido en su lista de sancionados a unas 40 empresas navieras y buques --con bandera de Islas Cook, Islas Marshall, Panamá, Antigua y Barbuda, Comoras, Barbados, Hong Kong y Vanuatu-- por su participación en la 'flota fantasma' de Irán y "cuyo transporte de petróleo y productos petroquímicos proporciona un salvavidas financiero al inestable régimen iraní".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha enmarcado estas medidas en la denominada 'Operación Furia Económica', en alusión a la 'Operación Furia Épica' contra el país asiático, que lo está "asfixiando" económicamente. Esta iniciativa, ha agregado, está "frenando su agresión en Oriente Próximo y contribuyendo a limitar sus ambiciones nucleares".