EEUU sanciona a altos cargos del Ejército de Ruanda por su apoyo a la milicia M23 en el este de RDC

Archivo - Miembro del rebelde Movimiento M23 en la ciudad de Uvira. - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado sanciones contra cuatro altos cargos del Ejército de Ruanda, además de contra las propias Fuerzas Armadas, por su apoyo a la milicia del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el marco del conflicto en República Democrática de Congo (RDC).

"Estados Unidos ha sancionado a la Fuerza de Defensa de Ruanda (RDF) y a cuatro altos oficiales por su apoyo operativo directo al M23 y sus afiliados en el este de RDC", ha señalado el Departamento de Estado en una nota en la que ha recalcado la "histórica" declaración conjunta sellada en Washington para la Paz y la Prosperidad entre RDC y Ruanda.

Washington señala a Ruanda por la toma de la ciudad congoleña de Uvira por parte del M23, en lo que la Administración de Donald Trump considera una "clara violación" de los acuerdos de Washington.

"El M23, una entidad sancionada por Estados Unidos y la ONU, es responsable de horribles abusos contra los Derechos Humanos, incluidas ejecuciones sumarias y violencia contra civiles, entre ellos mujeres y niños", ha indicado, denunciado que el respaldo continuo de las fuerzas ruandesas y de su cúpula permite que el M23 "capture territorio soberano de la RDC y continúe cometiendo estos graves abusos".

Así, la diplomacia estadounidense recalca el firme apoyo de Washington a la paz y la estabilidad en el este de la RDC y en la región en general. "Los Acuerdos de Washington marcan un punto de inflexión decisivo para la región de los Grandes Lagos, estableciendo un nuevo rumbo hacia la paz, la cooperación y la prosperidad entre los países vecinos", ha indicado e insiste en que Estados Unidos "está preparado para utilizar todas las herramientas disponibles" para garantizar que RDC y Ruanda cumplan los puntos del acuerdo.

Angola trabaja para una nueva propuesta de alto el fuego en el marco de las hostilidades del Ejército congoleño con el M23, si bien las partes se hab acusado de violar en reiteradas ocasiones los pactos alcanzados previamente.