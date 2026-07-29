EEUU sanciona a dos empresas iraníes por cobrar un "seguro obligatorio" por riesgos "creados" por Irán en Ormuz

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra dos entidades iraníes a las que acusa de cobrar un "seguro obligatorio" a aquellas embarcaciones que quieran atravesar el estrecho de Ormuz, así como a ocho buques y sus correspondientes ocho empresas propietarias que participarían en lo que ha denominado "red de extorsión" de Teherán.

Los principales afectados por las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) son la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos "HormuzSafe".

De acuerdo al Tesoro, la primera de estas entidades "intermedia y emite pólizas de seguro aprobadas por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA)" --el organismo creado por Irán a principios de mayo para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, también sancionado por Washington--, si bien "la mayoría de los riesgos son creados por el propio Irán, como la incautación de buques".

Mientras, "HormuzSafe" es una aseguradora digital desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán que ofrece servicios marítimos "fiables", genera ingresos para la Guardia Revolucionaria, y acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales de modo que las autoridades puedan eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

"El régimen intermedia pólizas aprobadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) diseñadas para extraer ingresos bajo el pretexto de servicios marítimos, incluidos pagos en activos digitales para evadir sanciones, lo que permite a Irán reforzar el control sobre la actividad naviera y canalizar fondos hacia las operaciones del CGRI", explica el Departamento en un comunicado.

Este paquete de sanciones incluye, además, ocho embarcaciones --siete petroleros y un buque cisterna para productos químicos-- con banderas de Vanuatu, Barbados, Mozambique e islas Marshall, que forman parte de la "flota fantasma" que transporte "millones" de barriles de crudo y otros productos petrolíferos iraníes, así como a la empresa propietaria de cada una de ellas.