EEUU sanciona a dos entidades y seis personas, una española, por estafar a empresas en favor de Corea del Norte

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra dos entidades y seis personas, incluido un hombre de doble nacionalidad dominicana española, acusadas de participar en una red de extorsión a nivel internacional que estafa a empresas estadounidenses, de modo que los ingresos generados van a parar al programa armamentístico de Pyongyang.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha explicado en un comunicado que los afectados por sus sanciones participaban "en los planes del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que defraudan sistemáticamente a empresas estadounidenses y generan ingresos para financiar los programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte, incluyendo casi 800 millones de dólares en 2024 (unos 695 millones de euros)".

La cartera ha explicado asimismo que los equipos informáticos "facilitados" por las autoridades de Pyongyang "recurren a documentación fraudulenta, identidades robadas y perfiles falsos para ocultar su verdadera identidad y conseguir empleo en empresas legítimas, incluidas las de Estados Unidos y países aliados".

Así, según las acusaciones de Washington, el país asiatico "se apropia de la mayor parte de los salarios que ganan estos trabajadores informáticos en el extranjero, lo que genera cientos de millones de dólares para financiar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen, en violación de las sanciones de Estados Unidos y Naciones Unidas".

Este paquete de sanciones incluye a dos entidades con sede en Vietnam y Corea del Norte y a seis individuos de distinta nacionalidad que actúan como facilitadores, haciéndose pasar por otras personas para conseguir empleo en empresas de Estados Unidos.

Uno de ellos es Louis Celestino Herrera, nacido en República Dominicana, si bien también dispone de nacionalidad española, acusado de "desarrollar contratos de servicios informáticos independientes" desde al menos 2024 para un ciudadano norcoreano --también sancionado por liderar un grupo de profesionales informáticos en el extranjero y coordinar varias docenas de transacciones financieras por un total de más de 70.000 dólares (cerca de 61.000 euros)" en relación con esta actividad.

Otro de los sancionados es Nguyen Quang Viet, director de una empresa con sede en Vietnam con la que llegó a convertir aproximadamente 2,5 millones de dólares (poco más de dos millones de euros) en criptomonedas para norcoreanos, lo que incluyó la conversión de ganancias ilícitas de trabajadores informáticos asociados" con una compañía norcoreana que "gestiona delegaciones de informáticos en el extranjero y lleva a cabo otras actividades de adquisición ilícita para obtener y vender tecnología militar y comercial a través de sus redes en el extranjero".

"El régimen norcoreano ataca a empresas estadounidenses mediante estratagemas engañosas llevadas a cabo por sus agentes informáticos en el extranjero, que utilizan datos confidenciales como arma y extorsionan a las empresas para obtener pagos sustanciales", ha denunciado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, antes de asegurar que la Administración Trump "seguirá rastreando el dinero para proteger a las empresas y garantizar que los responsables rindan cuentas".