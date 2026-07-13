EEUU sanciona a dos personas y una entidad por facilitar ataques informáticos a empresas estadounidenses

Imagen de la sede del Departamento del Tesoro de EEUU. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a dos personas y una empresa por colaborar con ciberdelincuentes que operan contra ciudadanos estadounidenses, en línea con las restricciones que este lunes la Unión Europea y Reino Unido han impuesto a piratas informáticos rusos.

Los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos son el proveedor de VPN --Red Privada Virtual-- First VPN Service (1VPNS), su administrador Dimitro Rashevski y Yegeni Silayev, un ciudadano bielorruso que camufla software maliciosos para evitar ser detectados.

Las actividades de estas personas han causado pérdidas multimillonarias a empresas estadounidenses y proveedores de infraestructura crítica, apunta la OFAC, que ha puesto en marcha estas sanciones de manera coordinada con las autoridades británicas, las cuales han apuntado hacia ataques informáticos en suelo europeo.

La OFAC ha explicado que si bien las VPN tienen usos legítimos para la privacidad y la seguridad, la empresa 1VPNS ha servido indebidamente a grupos de piratas informáticos para atacar empresas e instituciones estadounidenses, entre ellas compañías financieras, hospitales y gobiernos municipales.

Este proveedor y Rashevski "han brindado apoyo tecnológico a delincuentes" y desde 2014 vienen anunciando sus servicios en foros de ciberdelincuencia, destacando su confidencialidad hacia para con sus clientes y su rechazo a colaborar con las autoridades, según destaca el Tesoro de Estados Unidos.

Por su parte, Silayev ha sido señalado como "proveedor de criptografía que ha ofrecido servicios de cifrado" que no son legítimo para permitir a estos software maliciosos atacar a empresas y entidades estadounidenses y de sus aliados.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Gene Lange, ha remarcado que continuarán utilizando todas las herramientas disponibles para "desmantelar el ecosistema cibercriminal y proteger al pueblo estadounidense", persiguiendo a quienes faciliten estos ataques.