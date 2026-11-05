EEUU sanciona a dos personas y una entidad por supuesto apoyo a Irán para obtener sistemas de defensa portátiles

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra dos personas y una entidad de Bielorrusia, Rusia y Nigeria por su supuesto papel en "esfuerzos" por parte de Irán para hacerse con sistemas de defensa antiaérea portátiles --conocidos como MANPADS en inglés-- que permiten lanzar misiles de corto alcance.

El Departamento de Estado estadounidense ha especificado que "stas designaciones dan continuidad a una campaña sostenida de Estados Unidos contra las redes de adquisición militar de Irán relacionadas con los MANPADS", antes de defender que "estas acciones cierran más canales que Teherán utiliza para intentar reconstruir su arsenal, a la vez que aumentan el riesgo para los intermediarios y proveedores de terceros países".

"La medida también respalda la aplicación del embargo de armas de Naciones Unidas contra Irán, restablecido en septiembre de 2025", ha señalado la cartera en un comunicado, en el que ha hecho hincapié en que "dichas restricciones prohíben a los Estados miembro de la ONU suministrar este tipo de armamento a Irán".

Así, ha remarcado que "Estados Unidos seguirá exponiendo las redes que abastecen de armamento al ejército de Irán y a la Guardia Revolucionaria, y continuará privando al régimen de los recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras".

"Los esfuerzos de adquisición de Irán amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, y Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para que el régimen iraní rinda cuentas", ha manifestado tras el anuncio de este paquete de sanciones, que se suma a otros similares en mayo, junio y julio de este año.

"Estados Unidos seguirá colaborando con sus socios para aplicar las medidas de la ONU que han sido restablecidas y para detener el flujo de armas que amenazan a las fuerzas estadounidenses y a la seguridad regional", ha resaltado, al tiempo que ha advertido de que "cualquiera que ayude al régimen (de Irán) a desarrollar su arsenal debe esperar que se le exijan responsabilidades".

Las sanciones de Washington afectan en esta ocasión a Mohamed Alí Tolibov, de la Armory Alliance --que tiene sede en Bielorrusia y "ha actuado como intermediario entre empresas con sede en China e Irán", según Washington; el ciudadano ruso Alisher Domulodzhanov, y Vanguard Tactical Supply Limited, con sede en Nigeria e implicada en "esfuerzos para facilitar la entrega de MANPADS de fabricación china a Irán a través de falsos usuarios finales", según el Departamento de Estado.