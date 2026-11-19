Imagen generada por el Departamento del Tesoro que recoge a los miembros de Los Comancheros sancionados por Estados Unidos - DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves al "comandante mundial" de la banda de moteros australiana Los Comancheros, un español identificado como Alexandre Varela Villar, y otros cuatro individuos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha incluido en su 'lista negra' a Alexandre Varela, alias 'Alex Vare', de 35 años y natural de Pontevedra (Galicia) dentro de una serie de sanciones a la organización a la que pertenece, acusada de "ayudar a los cárteles terroristas a expandir su alcance internacional y a mantener redes globales de narcotráfico".

Entre estos grupos figuran los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación; así como el Clan del Golfo y Los Choneros, fundados en Colombia y Ecuador, respectivamente.

"Los Comancheros han facilitado envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa. También se han visto implicados en otras actividades delictivas en todo el mundo, como asesinatos, tráfico de armas y blanqueo de capitales", asegura el Tesoro.

Además de Varela, Washington ha sancionado a otros cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad australiana --Allan John Norman Meehan, el "presidente mundial" de Los Comancheros, y Marcos Francis Coffen-- y otros dos líderes de su filial en Nueva Zelanda e identificados como Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu.

Este mismo paquete de sanciones afecta a los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la 'Ndrangheta' por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.