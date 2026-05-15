EEUU sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus

Archivo - Ilustración con el logo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus --la mayoría, de alto riesgo-- y han afirmado haberles recomendado permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas, si bien no se les han impuesto restricciones al movimiento.

Así lo ha explicado ante los medios de comunicación el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), David Fitter, que ha precisado que "a la mayoría de las personas afectadas se les ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un período de monitoreo de 42 días", según ha recogido el portal de noticias The Hill.

Asimismo, el coordinador ha explicado que el seguimiento se divide en tres grupos: pasajeros repatriados del MV Hondius que ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote, y personas que pudieron haber estado expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.

De cualquier modo, la mayoría se consideran casos de alto riesgo de contagio, por lo que los CDC recomiendan que quienes están bajo vigilancia permanezcan en casa, no viajen y eviten el contacto con otras personas durante su período de vigilancia de 42 días, explicó Fitter.

Aun así, ha señalado que los Centros no están utilizando su autoridad federal para imponer cuarentenas: aunque se inste quienes están en Nebraska a que permanezcan allí, el gobierno federal no las obligará, ha explicado.

"Nuestro enfoque se basa en el riesgo y la evidencia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los pasajeros y los socios de salud pública para garantizar la vigilancia y el acceso rápido a la atención médica en caso de que presenten síntomas", ha explicado Fitter.

"Comprendemos que estos pasajeros ya han pasado por una experiencia difícil, y este enfoque coordinado refleja nuestro respeto por ellos como socios para mantener su seguridad y la de sus comunidades", ha agregado.