EEUU subraya que está "ganando" la guerra en Irán y que la ofensiva tiene resultados "históricos" en cuatro días

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en rueda de prensa desde la sede del Pentágono. - Europa Press/Contacto/Ssgt. Madelyn Keech/Dod

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha subrayado este miércoles que está "ganando" la guerra en Irán tras insistir en que en "apenas cuatro días" ha conseguido resultados "increíbles" en su ofensiva contra el país centroasiático, incluyendo la eliminación del líder de una unidad que "intentó asesinar" al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estados Unidos está ganando, de manera decisiva, devastadora y sin piedad. Solo llevamos cuatro días en esto. Los indicadores están cambiando. Es muy pronto y nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para asegurarnos de tener éxito. Pero solo llevamos cuatro días y los resultados han sido increíbles", ha asegurado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en rueda de prensa desde la sede del Pentágono para dar cuenta de la operación militar contra la República Islámica.

En este sentido ha reivindicado que la combinación de Inteligencia y poderío militar de Estados Unidos e Israel "controlará" Irán "pronto". "Irán seguirá siendo capaz de lanzar algunos misiles y seguirá siendo capaz de lanzar drones de ataque unidireccionales contra objetivos civiles", ha indicado, reconociendo que las Embajadas y bases en la región de Oriente Próximo están siendo diana de las represalias iraníes, que ha atribuido a tácticas "terroristas".

Sobre los próximos pasos a dar en la ofensiva, el jefe del Pentágono ha avanzado que vienen "más oleadas de ataques y de mayor magnitud". "Apenas estamos comenzando. Estamos acelerando, no desacelerando", ha subrayado para recalcar que las capacidades militares de Irán "se están evaporando" con el paso del tiempo y, según ha recalcado, la superioridad militar estadounidense se hace palpable.

Así sobre la perspectiva temporal de la operación en Irán, ha reiterado que los límites solo los pone el presidente estadounidense y ha hablado de que el ataque "podría llevar seis semanas" pero también ocho o tres. "Al final, nosotros establecemos el ritmo y la cadencia. El enemigo está desequilibrado y vamos a mantenerlo así"

ELIMINA AL CABECILLA DE UNA CÉLULA QUE QUERÍA MATAR A TRUMP

Hegseth ha anunciado en este contexto que las fuerzas estadounidenses han eliminado al líder de la unidad que supuestamente estaba detrás de un plan para asesinar a Trump. "Sabíamos desde hacía mucho tiempo que Irán tenía intenciones de intentar matar a Trump y otros funcionarios estadounidenses. Y aunque eso no era el centro de atención de la operación ni mucho menos, nos aseguramos de que los responsables de ello acabaran formando parte de la lista de objetivos", ha explicado.

"Si teníamos la oportunidad de atrapar a aquellos que intentaban atacar específicamente a los estadounidenses, lo haríamos. Y así, finalmente tuvimos la oportunidad de hacerlo desde el aire", ha detallado.

INVESTIGA EL ATAQUE A UNA ESCUELA

Respecto al bombardeo ejecutado contra una escuela en el sur de Irán que dejó más de 160 muertos, poco después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, el responsable de Defensa norteamericano ha asegurado que el país está "investigando" este caso, sin querer más detalles y tras insistir en que el Ejército "nunca ataca objetivos civiles".

Las autoridades iraníes han cifrado en 165 las víctimas de este bombardeo, en su mayoría alumnas del centro educativo en la localidad de Minab.

Preguntado por los posibles contactos con grupos kurdos para su intervención en el terreno en Irán, Hegseth no ha negado estas informaciones aunque ha señalado que "ninguno" de los objetivos estadounidense "se basa en el apoyo o el armamento de ninguna fuerza en particular". "Estamos al tanto de lo que puedan estar haciendo otras entidades, pero nuestros objetivos no se centran en eso", ha señalado.