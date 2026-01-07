EEUU suspende los programas de ayuda al Gobierno de Somalia por un supuesto ataque a un almacén del PMA

Archivo - Personas desplazados en Somalia - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles que ha decidido suspender "todos" los programas de ayuda estadounidense al Gobierno de Somalia por un supuesto ataque contra un almacén del Programa Mundial del Alimentos (PMA) y la incautación de sus bienes, destinados a la población en situación de vulnerabilidad.

La oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado ha informado de la decisión a través de su perfil en la red social X, donde se ha mostrado "profundamente preocupado por las informaciones sobre que funcionarios del Gobierno somalí destruyeron" un almacén del PMA financiado por Estados Unidos y confiscaron ilegalmente 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria financiada por donantes para somalíes vulnerables".

Así, ha asegurado que tienen "una política de tolerancia cero ante el despilfarro, el robo y el desvío de ayuda vital", mientras que ha explicado que la reanudación de la ayuda "dependerá" de que las autoridades somalíes "asuman la responsabilidad de sus inaceptables acciones y adopten las medidas correctivas pertinentes".

Esta medida, que no deja claro cuánta ayuda se verá afectada por al suspensión ni da detalles sobre el supuesto ataque, llega en un momento en el que la Administración Trump ha intensificado las críticas a los refugiados y migrantes somalíes en Estados Unidos, llegando a imponer restricciones contra aquellos que quieren llegar o establecerse en el país norteamericano.