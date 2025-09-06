Egipto condena la intención de Israel de expulsar a población gazatí a través de Rafá

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha condenado las intenciones de Israel de realizar un desplazamiento de los habitantes de la Franja de Gaza hacia Egipto a través de Rafá después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya acusado a las autoridades egipcias de "encerrar" a la población palestina en la "cárcel de Gaza".

"El cruce de Rafá es un paso fronterizo para quienes entran en la Franja de Gaza y para la ayuda humanitaria y médica. No será un paso para expulsar a los palestinos de su territorio. Esta es una postura firme (de Egipto) y no cambiará", ha afirmado Abdelati en rueda de prensa desde El Cairo acompañado del director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini.

El reasentamiento de los palestinos es una "línea roja" para los países árabes y no se permitirá bajo ninguna circunstancia, ha subrayado Abdelati, según recoge la prensa egipcia. "No se les puede obligar a marcharse y decir que es una decisión voluntaria. Esto es fundamentalmente erróneo", ha añadido.

Sobre la UNRWA, Abdelati ha criticado las medidas adoptadas por Israel contra esta organización porque "amenazan con socavar el derecho internacional y la confianza en las instituciones internacionales garantes de la paz y la seguridad a nivel internacional". Además, ha recordado que más de 360 trabajadores de la UNRWA han muerto en la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

El jefe de la diplomacia de Egipto, país mediador en los contactos entre Israel y Hamás, ha reprochado a Israel su intransigencia por no aceptar la propuesta a la que ya ha dado luz verde el grupo armado palestino.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó en agosto los planes militares para tomar el control de la ciudad de Gaza, que incluye la llamada a filas de unos 60.000 reservistas.