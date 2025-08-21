Egipto condena la operación de Israel en la ciudad de Gaza: "Es un desprecio a los mediadores"

Archivo - Palestinos buscan sus bienes entre los restos de un edificio destruido por el Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto han condenado este jueves la operación anunciada en la víspera por el Gobierno de Israel para tomar la ciudad de Gaza y ha asegurado que se trata de un "desprecio a los mediadores y al acuerdo de alto el fuego propuesto".

El Ministerio de Exteriores egipcio, que ha alertado en un comunicado de las consecuencias de expandir las operaciones militares en la Franja de Gaza, ha expresado su "preocupación" por estas medidas, que "siguen consolidando una ocupación ilegal de territorios palestinos" y supone una violación "flagrante" del Derecho Internacional.

"Condenamos contundentemente las políticas israelíes que expanden la ocupación y los crímenes sistemáticos contra civiles inocentes, así como el continuado desplazamiento forzoso de la población palestina de su territorio, algo que solo exacerba la crisis actual", recoge el texto.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno israelí está "ignorando las demandas internacionales que abogan por el fin de la guerra y apuntan a la necesidad de acabar con el sufrimiento del pueblo palestino tras dos años de atroces violaciones".

"Egipto alerta de que estas medidas arrogantes (...) que solo sirven a intereses políticos o falsas creencias solo responden al debilitamiento del sistema judicial internacional", ha sostenido, al tiempo que ha aclarado que esto llevará a un aumento de la violencia en la región y tendrá "repercusiones durante años".

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional "intervenir de forma urgente para poner fin a la guerra en Gaza y detener los crímenes cometidos contra los civiles palestinos inocentes". "Solicitamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumir sus responsabilidades a la hora de mantener la paz y la seguridad internacionales y evitar un deterioro de la situación en la región", ha agregado.