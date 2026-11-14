Ejecutadas en Arabia Saudí dos personas por "delitos de terrorismo"

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha informado este sábado de la ejecución en la Provincia Oriental de dos personas acusadas formalmente de cometer "delitos terroristas", tras una resolución judicial recurrida en apelación y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo del país.

Interior ha identificado a los acusados como Fadel bin Hasán bin Abdulá al Safwani y Jawad bin Abdulá bin Ali Qurairees, ambos declarados culpables por cometer "delitos terroristas consistentes en incorporarse a una organización terrorista extranjera, abrir fuego contra miembros de las fuerzas de seguridad y vehículos policiales mediante el uso de armas y granadas, poseer armas y munición real, y proporcionar apoyo para financiar y ejecutar operaciones terroristas dentro del Reino".

"Por la gracia de Dios, las autoridades de seguridad consiguieron detener a ambos individuos. Tras las investigaciones, fueron acusados formalmente de cometer dichos delitos y, una vez remitidos a la jurisdicción judicial competente, acreditadas su capacidad jurídica y su responsabilidad penal, se dictó una sentencia que estableció su culpabilidad y los condenó a muerte como castigo discrecional", ha explicado el Ministerio en un comunicado difundido en redes sociales.

Con esta acción, señala la nota, el Gobierno saudí busca dar cuenta de su "compromiso con el mantenimiento de la seguridad" en el país, así como con la "aplicación de la justicia y las disposiciones de la ley islámica" contra quienes "atenten contra el derecho a la vida y a la seguridad de personas inocentes".

En esta línea, Riad ha advertido de que cualquiera que contemple llevar a cabo actos de naturaleza similar "se enfrentará al correspondiente castigo conforme a la ley islámica".