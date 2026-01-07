Ejecutado en Irán un hombre condenado por espiar a favor del Mossad de Israel

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre acusado de llevar a cabo labores de espionaje en favor de los servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad, en medio del aumento de los ajusticiamiento a condenados por este tipo de cargos.

El ejecutado, identificado como Alí Ardestani, fue sentenciado por "el delito de espionaje a favor del Mossad al proporcionar información sensible del país", una vez recibida la aprobación del Tribunal Supremo del país centroasiático, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial.

La Fiscalía sostuvo que el hombre fue reclutado por el Mossad a través de Internet, tras lo que "llevó a cabo misiones" para los servicios de Inteligencia israelí "a cambio del pago de diversas sumas de dinero", algo que él mismo habría confesado durante los interrogatorios, según las autoridades.

Así, entre la información entregada al Mossad figuraban fotografías de "ubicaciones" e "información sobre objetivos", antes de ser detenidos por las fuerzas de seguridad "tras ser identificado mientras llevaba a cabo una misión a favor del régimen sionista". "El hombre dijo en el interrogatorio que buscaba dinero y un visado británico", afirma Mizan Online.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras el conflicto desatado en junio de 2025 por la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1.100 muertos.