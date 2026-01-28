Ejecutado en Irán un hombre condenado por espionaje en favor de los servicios de Inteligencia de Israel

Archivo - Una bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado de espionaje en favor de los servicios de Inteligencia de Israel, incluida la entrega de "información y documentos clasificados" al Mossad.

El hombre, identificado como Hamidreza Sabet Esmaeilipur, ha sido ahorcado en las últimas horas por "espionaje" y "cooperación dcon un servicio de Inteligencia hostil, el Mossad", una vez el veredicto fue confirmado por el Tribunal Supremo.

Así, Esmaeilipur fue detenido el 29 de abril de 2025 ante las sospechas de las autoridades sobre sus contactos con supuestos agentes de Inteligencia israelí de cara a "facilitar actividades de sabotaje" contra instalaciones del Ministerio de Defensa, según ha recogido el portal de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial iraní.

Según estas informaciones, el hombre habría confesado sus actividades y detallado que "llevó a cabo misiones iniciales" para obtener la "confianza" de los agentes del Mossad, tras lo que procedió a otras actividades y al envío de "información clasificada" a Israel antes de ser detenido.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras el conflicto desatado en junio de 2025 por la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1.100 muertos.