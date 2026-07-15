Ejecutado en Irán un hombre por incendiar varios edificios durante las últimas manifestaciones antigubernamentales

Archivo - Un agente de las fuerzas de seguridad de Irán durante un acto en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por su responsabilidad en el incendio de la oficina de un gobernador y un ataque contra una comisaría durante las protestas antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero.

El hombre, identificado como Mohamad Amini Dehaqani, ha sido ahorcado a primera hora del día después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia contra él, dictada tras los disturbios registrados en enero en la localidad de Dehaqan (centro).

Según el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial del país asiático, el hombre habría confesado su responsabilidad en los incidentes, incluido el lanzamiento de cócteles molotov y la publicación de "propaganda" en el marco de las manifestaciones contra las autoridades.

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.