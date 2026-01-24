Ejecutados en Irán dos supuestos miembros de Estado Islámico acusados de un atentado con bomba

Archivo - Bandera de Irán junto a la Torre Azadi (Libertad) de Teherán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales iraníes han informado este sábado de la ejecución de "dos miembros de Estado Islámico" acusados de un atentado con bomba contra un autobús perpetrado en 2023 en el que murió una niña pequeña y varias personas más resultaron heridas.

"Dos terroristas de Estado Islámico responsables de un atentado con bomba contra un autobús de peregrinos de Arbaín, en la ruta Teherán-Ilam, han sido castigados por sus actos", ha publicado la agencia de noticias judiciales iraní Mizan.

En el atentado murió una niña de un año y medio que participaba en la peregrinación por el Arbaín, que celebra el credo chií cuarenta días después de la Ashura, la muerte del nieto del profeta Mahoma y tercer imán chií Huseín ibn Alí.

La agencia indica que los sospechosos estaban preparando una gran acción durante las celebraciones del Arbaín en Teherán que fue frustrado por la intervención de las fuerzas de seguridad.