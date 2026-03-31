Ejecutados otros dos hombres condenados por lazos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán

Archivo - Bandera de Irán en una imagen de archivo - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este martes de que otros dos hombres han sido ejecutados tras ser condenados por supuestos vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), a la que Teherán considera un grupo terrorista.

Ambos, identificados como Babak Alipour y Pouya Gobadi, han sido ahorcados tras ser declarados culpables por el Tribunal Supremo de Irán de "disparar cuatro lanzagranadas --arma de fuego portátil empleada para disparar granadas u otros proyectiles-- contra el edificio de una de las instituciones públicas" del país asiático, según ha precisado la agencia de noticias iraní Fars.

De acuerdo con las acusaciones lanzadas contra los ejecutados, Alipour fue quien perpetró los disparos, ocultándose posteriormente durante tres días en un "refugio" de la PMOI hasta que fue "identificado y detenido".

Por su parte, Gobadi habría sido detenido por la Guardia Fronteriza cuando trataba de salir del país para recibir entrenamiento, al calor de supuestas órdenes recibidas por parte del "cabecilla" de la organización a través de Telegram.

Este mismo lunes, el país también ha ejecutado a otros dos hombres condenados a la pena máxima por tener supuestos vínculos con esta misma organización. A ellos se los ha hallado culpables de "planear atentados con el uso de artefactos explosivos improvisados en Teherán".

La PMOI fue fundada en 1965 y participó activamente en la revolución que derrocó al sha Reza Pahlevi. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Husein en la guerra con Irán entre 1980 y 1988, tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada por los ayatolás.