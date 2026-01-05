El Ejército anuncia el derribo de drones lanzados por las RSF contra la principal presa de Sudán

Archivo - El presidente de Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatá al Burhan (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha asegurado este lunes haber derribado varios drones lanzados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la principal presa del país y varias instalaciones militares ubicadas en el norte del país africano, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023.

La 19ª División de Infantería del Ejército de Sudán ha indicado que los sistemas de defensa aérea han derribado "todos los drones" lanzados contra la presa de Merowe, la base aérea de la zona y un edificio militar, "antes de que pudieran llegar a sus objetivos". "No hay pérdida de vidas ni daños materiales", ha afirmado.

Así, ha mostrado en un comunicado en redes sociales su "disposición total a la hora de hacer frente a cualquier amenaza en el estado Norte y para defender el territorio". "No permitiremos que ninguna parte desestabilice la seguridad y la estabilidad del estado Norte y seguiremos vigilantes y preparados para hacer frente a cualquier amenaza".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.