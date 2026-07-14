El Ejército de Colombia confirma el secuestro de 39 personas por parte del ELN en Chocó

Archivo - Imagen de recurso de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha denunciado este martes el secuestro de 39 personas, entre las que se encuentra un menor de edad, a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una carretera que conecta los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en departamento noroccidental de Chocó.

Las autoridades han expresado su rechazo ante lo ocurrido y han informado de que ya trabajan con la Policía para poner en marcha las operaciones militares oportunas y lograr ubicar a los responsables y la pronta liberación de las víctimas.

"Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional", ha reclamado el Ejército en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Las personas que han sido retenidas por la guerrilla viajaban en dos autobuses cuando fueron interceptados la pasada madrugada por hombres armados. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, donde fueron emboscados por miembros del Frente Manuel Hernández 'El Boche' del ELN, informa la cadena Caracol Radio.

Este mismo medio de comunicación ha detallado que como consecuencia de los enfrentamientos un militar ha muerto y otros seis han resultado heridos. Los combates en la zona continúan.