El Ejército de Ecuador detiene en Guayas al jefe de los sicarios de Los Choneros

Archivo - Imagen de archivo de militares ecuatorianos. - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Ecuador ha anunciado este viernes la detención de Pedro M., conocido como 'Pepe', jefe de los sicarios de Los Choneros, la principal organización criminal del país, en un operativo en la provincia de Guayas, en el oeste del país.

Las autoridades ecuatorianas han definido a 'Pepe' como "un objetivo peligroso vinculado a múltiples hechos violentos", relacionado con asesinatos por encargo, extorsiones y otras actividades del crimen, "operando bajo estructuras de sicariato que generaban temor en la ciudadanía", han apuntado, según un mensaje del Ministerio en redes sociales.

La operación se ha desarrollado durante la noche de este jueves en el barrio de Barbasco, en el cantón de Santa Lucía, en la citada provincia ubicada en el oeste de Ecuador, una de las áreas más conflictivas del país, que desde hace doce días está bajo un toque de queda nocturno.

En las últimas horas, la Policía ecuatoriana ha informado de la detención de casi una treintena de personas por incumplir el toque de queda, que rige también en las provincias de El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas. El Gobierno ha confirmado que las restricciones finalizarán este lunes como estaba previsto.

En Ecuador rige desde 2024 el estado de 'conflicto armado interno' con el que el presidente Daniel Noboa pretende poner coto al crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas. Aún con todo, el país cerró 2025 con récord de homicidios, unos 9.300, según cifras oficiales.