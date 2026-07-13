El Ejército de EEUU confirma que usó por primera vez drones navales contra infraestructuras portuarias en Irán

Estrecho de Ormuz cerca de Jasab, una pequeña localidad del norte de Omán. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este lunes que usó por primera vez drones navales contra infraestructuras portuarias en Irán en el marco de los ataques contra la República Islámica en medio de la escalada por la gestión del estrecho de Ormuz.

"Ayer, utilizando múltiples drones de superficie de ataque de un solo sentido, las fuerzas del CENTCOM atacaron con éxito una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán", ha indicado la entidad militar en un comunicado en el que especifica que usó "tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair" que impactaron contra el puerto en una base naval en Bandar Abbas, en la costa iraní.

Se trata de la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean "drones marítimos en operaciones de combate", ha informado el Ejército estadounidense, que ha señalado que estos ataques "degradaron" la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial por la vía marítima.

Este lunes, en un nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado "abierto" el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todo el cargamento que transite este paso, tras incidir en que cobra este arancel como "guardián" de la estratégica ruta.

Los últimos días la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados, según la versión del CENTCOM, en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones siguiendo con sus ataques en la estratégica ruta comercial.