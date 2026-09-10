El Ejército de Estados Unidos mata a tres presuntos "narcoterroristas" en ataques en el Caribe

Archivo - Ataque de EEUU a una presunta narcolancha. Imagen de archivo - SOUTHCOM - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles de la muerte de tres personas a las que ha calificado de "narcoterroristas" tras atacar una embarcación que, ha aseverado, operaba en "rutas establecidas de narcotráfico" en aguas del mar Caribe.

"Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe", ha señalado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

A renglón seguido, la fuerza estadounidense ha apuntado que, de acuerdo con informaciones de Inteligencia, ha sido "confirmada" la participación "activa" del buque "en el narcotráfico".

Por causa de este operativo, según ha sumado el texto militar, han muerto tres personas, sin que hasta por el momento hayan sido registradas víctimas entre sus filas de uniformados.

Esta actuación se enmarca en un momento en el cual el Ejército estadounidense ha reivindicado la interceptación y hundimiento --desde finales del pasado mes de agosto-- de al menos seis embarcaciones ecuatorianas, en aguas del Pacífico, a las cuales ha vinculado con la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador.