El Ejército de Francia incauta 2,4 toneladas de cocaína en la Polinesia francesa

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Francia han incautado 2,4 toneladas de cocaína transportada a bordo de un buque con bandera extranjera --no especificada-- en una operación llevada a cabo en la zona marítima de la Polinesia francesa.

Un buque de la Marina francesa con apoyo de un avión militar ha interceptado una embarcación sospechosa en alta mar y, tras una inspección a bordo, han encontrado alrededor de 100 fajos de cocaína que han sido destruidos.

La acción de las fuerzas militares francesas tuvo lugar este jueves y no pudieron impedir que el barco continuara su travesía debido a la negativa de los tripulantes de ceder su jurisdicción a las autoridades francesas ya que la bandera del barco pertenecía a un país extranjero.

Por este motivo, tras confiscar la mercancía ilegal, el buque continúo su viaje que no tenía como destino ninguna zona de la Polinesia Francesa, respondiendo así al Derecho internacional y previa consulta a la fiscalía de Papeete, capital del archipiélago.

"Esta operación, similar a las realizadas desde principios de año y que ya han dado lugar a una incautación récord de más de 9 toneladas de cocaína en el mar, fue liderada por el Alto Comisionado de la República en la Polinesia Francesa, delegado del gobierno para asuntos marítimos. Movilizó importantes recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas Francesas en la Polinesia Francesa (FAPF), con el apoyo de la Gendarmería Nacional, la Oficina Antinarcóticos Francesa (OFAST) y la cooperación de agencias del gobierno estadounidense", reza un comunicado emitido por el Alto Comisionado de Francia en la Polinesia.

Tan solo desde principios de año, estas operaciones han incautado un total de 11,5 toneladas de narcóticos en alta mar, a lo que hay que añadir más de 400 kilogramos requisados del puerto de Papeete. En total, el valor económico de toda la droga confiscada asciende a unos 2.400 millones de dólares (alrededor de 2.000 millones de euros).

"Con estas operaciones, Francia demuestra su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la región del Pacífico y contribuye a la seguridad regional y a la protección de las poblaciones", concluye el comunicado.