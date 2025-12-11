El Ejército de Honduras promete garantizar el traspaso de poder cuando se conozcan los resultados "del CNE"

Archivo - Bandera de Honduras - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas garantizarán el traspaso de poder una vez se conozcan los resultados de las presidenciales "expresados por el Centro Nacional Electoral", en medio de las denuncias de fraude por parte del Partido Liberal y del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

"Una vez que tengamos esos resultados toca garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, como lo han hecho hasta hoy, continuarán garantizando y tendrán que garantizar esa alternabilidad", ha señalado en declaraciones a la cadena Televicentro.

Hernández ha especificado que se atañerán a "los resultados que emanen de la suma del 100 por ciento de cierre originales que va a ser expresado por el CNE", mientras cientos de policías y militares custodian la sede del organismo tras la solicitud de su presidenta, Ana Paola Hall, en respuesta a las movilizaciones convocadas por LIBRE ante lo que ha considerado un "golpe electoral" del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

En este contexto, la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras ha afirmado en un comunicado que "rechaza categóricamente" todo llamamiento a alterar el orden público mientras aún está por terminar el recuento de votos.

"Representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre", ha advertido sobre estas convocatorias.

Por ello, la Misión de Observación Electoral de la OEA en el país centroamericano ha señalado que es "fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular" y por ello ha instado a las Fuerzas Armadas a "continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que éste pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión".

La misión, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, ha vuelto a pedir al CNE "agilizar el conteo y garantizar su transparencia" y ha querido recordar que "las únicas entidades para validar los comicios son las autoridades electorales".

Por otra parte, ha exhortado a autoridades, formaciones políticas y candidatos "a que esperen los resultados y mantengan su vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan", insistiendo en que los líderes políticos "tienen el deber de ejercer responsablemente su posición, contribuyendo así a la vida en sociedad".

De momento, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que ha denunciado el "robo" de los comicios tras repetidas interrupciones del cómputo de papeletas por el CNE.