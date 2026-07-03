El Ejército de Indonesia recupera los restos de un piloto estadounidense muerto en un ataque de rebeldes

Archivo - Miembros de las fuerzas especiales del Ejército de Indonesia - Donal Husni/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Indonesia ha informado este viernes de que ha recuperado el cuerpo de un piloto estadounidense identificado como Nicholas F. Gosselin, muerto el jueves por disparos reivindicados por rebeldes separatistas de del Ejército de Liberación Nacional de Papúa cuando su avión aterrizó en la región de Yahukimo.

Las autoridades indonesias han confirmado que las Fuerzas Armadas han logrado hacerse con los restos de Gosselin, cuyo avión fue posteriormente incendiado. La aeronave era operada por PT AMA, con sede en Jayapura, y sus aviones son utilizados generalmente para el traslado de alimentos y combustibles a zonas remotas de Papúa, según informaciones de la agencia de noticias Antara.

Los rebeldes han asegurado que su muerte es un "mensaje" para Estados Unidos y el Gobierno de Indonesia a medida que insisten en la necesidad de lograr la independencia de la región, rica en recursos, y se hacen con más armamento.

Sebby Sambom, portavoz de los insurgentes, ha indicado que la aeronave en cuestión "había estado ayudando a desplegar efectivos indonesios en la zona en contra del ultimátum dado por el Ejército de Liberación Nacional de Papua". Además, ha amenazado con más ataques si Yakarta continúa enviando aviones civiles a zonas controladas por los rebeldes.

En la región de Papúa --que fue colonia neerlandesa-- existe una insurgencia separatista desde la década de 1960. Declaró su independencia en 1961 pero Indonesia asumió su control dos años más tarde en una votación administrada por la ONU y que se considera ilegítima.