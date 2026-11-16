El Ejército de Irak lanza una operación en uno de los bastiones de la poderosa milicia proiraní Kataib Hezbolá

Archivo - Militares iraquíes en imagen de archivo - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irak ha efectuado una operación en la localidad de Jurf Sakhar, en la céntrica provincia de Babilonia, para terminar de constatar las sospechas de las agencias de Inteligencia sobre una posible operación de contrabando de petróleo orquestada por la poderosa milicia Kataib Hezbolá, columna vertebral de la coalición proiraní de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Todavía no han trascendido informaciones sobre víctimas en esta operación, que ha comenzado a las 10.00 de la mañana y se ha prolongado durante seis horas y media, y que ha terminado con la confirmación de que la milicia está "manipulando oleoductos" para desviar crudo de contrabando, ha explicado el portavoz del gobierno, Haider al Abudi, a la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Al Abudi ha informado de que se han detectado "claras manipulaciones en los oleoductos que atraviesan la zona, así como intentos de ocultar y encubrir los efectos de dichas manipulaciones".

Asimismo, también han sido identificadas "dos refinerías en la zona, además de un tanque y varios depósitos, lo que demuestra que se requiere el suministro de petróleo crudo para el funcionamiento de estas refinerías".

"Los implicados serán remitidos a la justicia y el contrabando de petróleo será perseguido en todas las regiones", ha añadido.

El portavoz ha añadido que "en un plano no muy lejano", el Ejército de Irak terminará instalándose de manera permanente en la localidad porque las milicias han recibido un ultimátum no especificado para que abandonen la zona.

"Las Fuerzas Armadas iraquíes, bajo el liderazgo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el primer ministro Alí al Zaidi, demostrarán su capacidad para proteger el territorio de Irak y salvaguardar sus recursos y la vida de su pueblo", ha concluido.