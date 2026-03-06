El Ejército de Irán advierte de ataques "más intensos y generalizados" en sus represalias contra EEUU e Israel

Archivo - Imagen de archivo del lanzamiento de un dron iraní durante unas maniobras militares del Ejército - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha afirmado en la madrugada de este viernes que los ataques iraníes de los próximos días "serán más intensos y generalizados", en el marco de las represalias por la ofensiva militar lanzada el pasado sábado contra Teherán y otros puntos del país por parte de Estados Unidos e Israel.

"En los próximos días, los ataques iraníes contra posiciones enemigas serán más intensos y generalizados", ha afirmado Ibrahim Zolfaqari, el portavoz del cuartel general de Jatam al Anbiya, un órgano del Ejército iraní, en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Al hilo, ha indicado que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo "numerosas operaciones ofensivas y defensivas durante el último día y la noche". "La Fuerza Aérea y la Armada del Ejército de la República Islámica han lanzado drones destructivos hacia los territorios ocupados, atacando la base aérea de Ramat David y el radar Miron", ha asegurado en cuanto a las operaciones dirigidas contra Israel.

Asimismo, ha anunciado dos ataques con drones: uno contra "la ubicación de los terroristas estadounidenses en el Campamento Al Adiri, Kuwait", y un segundo contra "el cuartel general de estas fuerzas en Erbil", en el Kurdistán iraquí.

Su comparecencia ha tenido lugar poco después de que el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akramnia, haya afirmado que Irán "definitivamente" cuenta con "la preparación necesaria para una guerra a largo plazo", apuntando así a una previsión temporal más amplia que la de cuatro o cinco semanas inicialmente apuntada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Combatimos de forma controlada", ha alegado el portavoz militar en unas declaraciones recogidas por la agencia ISNA en las que ha asegurado que las fuerzas iraníes están "mucho mejor preparadas que en la guerra de los doce días", en alusión a los ataques israelíes y estadounidenses perpetrados en junio de 2025.

"Hoy podemos seguir combatiendo mientras las autoridades del país lo deseen", ha defendido Akramnia, argumentando que el Ejército de Irán "conoce el frente enemigo, su equipo y municiones". "El enemigo admite hoy que sus armas defensivas se están agotando y que en pocos días las bases estadounidenses en la región estarán completamente indefensas", ha alegado, pese a que las declaraciones de la Administración Trump y de las Fuerzas Armadas estadounidenses han apuntado en el sentido opuesto, llegando el mandatario a afirmar que la potencia norteamericana puede librar guerras "eternamente".