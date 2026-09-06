El Ejército de Israel acomete un simulacro ante un posible "escenario repentino de múltiples frentes"

Archivo - El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, durante una reunión - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha puesto en marcha este domingo un simulacro sorpresa para poner a prueba la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) frente a un "escenario repentino de múltiples frentes", en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y ante la guerra abierta con Irán.

"El objetivo del ejercicio es examinar el nivel de preparación y disposición de las FDI ante diversos escenarios operacionales imprevistos, la activación de la preparación y las reservas, los procesos de toma de decisiones y la respuesta operacional en todos los niveles", ha señalado el Ejército a través de un comunicado.

Así, ha detallado que "los comandantes de todos los mandos, ramas y estructuras han sido activados", antes de hacer hincapié en que "la prueba es parte de un proceso en marcha por parte de las FDI para reforzar sus pilares, su competencias y preparación de todos los rangos, combatientes y comandantes".

"En este marco, se practica y se pone a prueba la aplicación de los planes operativos, junto con las lecciones aprendidas de los combates en los diversos sectores y de los acontecimientos del 7 de octubre", ha zanjado, en referencia a los citados ataques, que dejaron alrededor de 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades de Israel.