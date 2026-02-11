El Ejército de Israel declara "operativo" su primer batallón integrado por ultraortodoxos

Archivo - Imagen de archivo de un militar del Ejército israelí. - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que su primer batallón integrado por ultraortodoxos está operativo, después de unas maniobras llevadas a cabo recientemente en los Altos del Golán y cerca de un año después de su establecimiento, una polémica medida que ha provocado movilizaciones contra el Gobierno en el seno de esta comunidad judía.

Así, ha indicado en un comunicado que la Brigada Hasmonea del Batallón Yonatan completó el martes sus primeras maniobras a nivel de batallón, "concluyendo así la certificación operativa a nivel de batallón y sus preparativos para actividades operativas", antes de especificar que como parte de estos ejercicios llevaron a cabo "prácticas de combate a campo abierto, redadas y combates en zonas edificadas".

El comandante de las Fuerzas de Tierra, Nadav Lotan, ha subrayado que "se puede ser ultraortodoxo y ser un combatiente". "Estáis haciendo historia", ha manifestado, antes de afirmar que la creación de esta brigada "supone un paso significativo". "Estoy orgulloso de ustedes, combatientes y comandantes. Operan a un alto nivel operativo y mantienen una identidad única", ha zanjado.

La creación de este batallón es parte de los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para reclutar a ultraortodoxos ante la falta de personal a causa del conflicto abierto a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza. La medida ha provocado fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, respaldado por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas.