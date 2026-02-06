El Ejército de Israel denuncia disparos y ataca una "infraestructura terrorista" en la Franja de Gaza

Restos y escombros tras un ataque israelí en ciudad de Gaza, Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado en la madrugada de este viernes de un ataque "selectivo" contra una supuesta "infraestructura terrorista" en la Franja de Gaza como respuesta a una serie de disparos sin víctimas israelíes registrados horas antes contra sus fuerzas en la zona demarcada por la 'línea amarilla', en donde se encuentran sus militares y que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

"Ayer (jueves), unos terroristas dispararon contra las fuerzas del Ejército israelí que operan en el norte de la Franja de Gaza, en la zona de la 'línea amarilla'. No hubo víctimas entre nuestras fuerzas", ha indicado un portavoz de las FDI en un comunicado emitido en redes sociales.

Las fuerzas israelíes han denunciado, al hilo, que "los disparos de los terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego" y han anunciado que, "en respuesta", han atacado "de forma selectiva una infraestructura terrorista en la Franja de Gaza".

Por otra parte, el diario palestino 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado pasada la medianoche de un bombardeo con aviones de guerra contra un edificio en Jan Yunis y, unas horas más tarde, de "fuertes disparos desde vehículos de ocupación hacia el centro de la ciudad", situada en el sur del enclave palestino.

Pese al alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre de 2025, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado 574 los palestinos muertos y 1.518 los heridos en este periodo a manos de Israel, que ha emprendido múltiples ataques alegando también violaciones del alto el fuego desde el enclave palestino. El número total de víctimas a causa de la ofensiva desatada por el Ejército israelí contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a 71.851 muertos y 171.626 heridos.