El Ejército de Israel mata a un palestino en un intento de ataque contra un puesto militar en Cisjordania

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que dos "terroristas" palestinos han intentado llevar a cabo un ataque contra un puesto militar ubicado al oeste de Ramala, en Cisjordania, y ha informado de que ha matado a uno de ellos, mientras que el otro ha sido detenido.

"Hace poco, se recibió un informe sobre un intento de ataque en el puesto de control de Bel. Dos terroristas llegaron al lugar e intentaron atropellar a las fuerzas del puesto. Uno, que estaba armado, ha intentado disparar contra las fuerzas y ha sido eliminado. El segundo ha sido arrestado", reza un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han agregado que no ha habido bajas entre sus tropas. Por el momento, la Autoridad Palestina no se ha pronunciado al respecto.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 195 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.