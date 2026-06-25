El Ejército de Israel mata a un palestino en una nueva operación cerca de Salfit, en Cisjordania

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este jueves a un palestino en una nueva operación llevada a cabo en la localidad cisjordana de Sarta, en los alrededores de Salfit, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de estas incursiones y los ataques por parte de colonos durante los últimos años.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado en un breve comunicado que el muerto, identificado como Mustafá Taha al Jatib, de 32 años, ha sido tiroteado por las tropas israelíes en Sarta, antes de indicar que esto eleva a 72 los fallecidos en Cisjordania, incluidos 17 niños, a manos de las fuerzas de Israel en lo que de año.

Mahmud Mardaui, alto cargo del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado "el aumento de las ejecuciones sumarias por parte del ejército fascista de ocupación en Cisjordania", antes de agregar que estas acciones "no debilitarán la determinación del pueblo y su apego a la tierra".

"Estos crímenes aumentarán el precio que pagará la ocupación y se volverán en su contra a través de los golpes de los héroes de la resistencia y la determinación de nuestro pueblo, que no renunciará a sus derechos", ha manifestado Mardaui, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la población de Cisjordania y Jerusalén Este para que "aumente su movilización" y "haga frente a los crímenes de la ocupación y sus colonos, ante el aumento de los planes de asentamiento y judaización", que ha descrito como "una amenaza a la existencia, la tierra y los lugares sagrados" de los palestinos.