El Ejército de Israel mata a un palestino durante una operación militar en Cisjordania

Vehículos militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino durante una operación militar llevada a cabo al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

El fallecido ha sido identificado como Muhamad Rayid Nasrallá, de 20 años, quien habría sufrido heridas de bala tras recibir disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de al Dahiriya, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA.

Previamente, las autoridades habían informado de que Nasrallá había llegado al Hospital Dura con una herida de bala en el abdomen y había indicado que su estado era crítico. Otro varón también ha resultado herido de bala y se encuentra en estado moderado.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en 2025 se notificó el fallecimiento de 240 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto. En lo que llevamos de año, la ONU ha confirmado la muerte de otras dos personas en Cisjordania.