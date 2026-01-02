El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre

Palestinos en un edificio destruido en Jan Yunis por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos este viernes por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre al hilo de la aplicación de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', los disparos han tenido lugar al sureste de la ciudad de Jan Yunis, sin que por ahora haya más detalles sobre lo sucedido y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el incidente.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 416 personas y otras 1.153 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 683 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado a cerca de 71.270 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.