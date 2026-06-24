El Ejército de Israel mata a un palestino en Yenín, en el norte de Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo del Ejército de Israel en una operación en el campamento de refugiados de Yenín, en Cisjordania - Ayman Nobani/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a un palestino en una nueva operación llevada a cabo en una localidad de Yenín, en el norte de Cisjordania, según han denunciado este miércoles las autoridades palestinas.

La Autoridad General de Asuntos Civiles ha indicado en redes sociales que el fallecido es un hombre de 28 años identificado como Muhamad Nazem Ezat Zayed, quien "fue tiroteado por las fuerzas de ocupación en la localidad de Al Yamún, en la provincia de Yenín".

El organismo ha denunciado en el mismo mensaje la "retención del cuerpo" del hombre por parte de las fuerzas israelíes.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, Zayed fue víctima de agentes "especiales" israelíes que rodearon la vivienda en la que se encontraba, antes de dispararle e impedir que los equipos de emergencias llegaran hasta él.